Invece venne pubblicato solo in America e in Europa; in quest'ultimo paese cambiò anche nome, diventando Ninja Cop. A inizio anni Duemila vendette poco e niente - erano già gli anni del Nintendo DS - ma una serie di elementi validi, tra i quali un voluto minimalismo, l'equilibrio calcolato al millesimo tra ambienti e gameplay e l'immediatezza che richiamava tanti validissimi arcade da sala giochi convinsero già all'epoca, e pienamente, chi a Ninja Five-O diede fiducia.

Di curiosità e stramberie varie il mondo videoludico è pieno. E dal momento che siete qui per leggere la recensione di Ninja Five-O , arrivato di recente su Nintendo Switch, PlayStation e PC, eccone una degna di nota: questo titolo, che dal 2003 ad oggi si è guadagnato una nicchia neanche troppo ristretta di cultori, fu sviluppato all'epoca da Hudson Soft, con Konami come editore. Entrambe giapponesi, vero, per un videogioco che nasceva in Giappone e che in Giappone, a senso, avrebbe dovuto trovare la propria naturale collocazione.

Una conversione “pulita” (ma anche scarna)

Ninja Five-O si presenta da subito su Nintendo Switch come porting "pulito", il quale mette in chiaro senza perdere tempo cos'ha da offrire al giocatore moderno e in che modo intende offrirlo. Si tratta, fondamentalmente, di un tuffo nel passato, in un periodo storico ben preciso della storia videoludica in cui gli action platform erano intesi secondo determinati parametri, in alcuni casi non solo rigorosi, ma persino rigidi, comunque efficaci. Ad accogliere il nuovo arrivato c'è un trailer iniziale, che strizza l'occhio ai fan di vecchia data e introduce dall'alto (in tutti i sensi, data la presenza dei grattacieli) nel mondo narrativo di Ninja Five-O. Il trailer è anche una delle poche realtà in alta definizione dell'intero pacchetto, a parte pochi menù e la galleria.

Dal menù principale, in effetti, si intuisce anche come Ninja Five-O sia anche un po' scarno. L'offerta complessiva consiste nel logo dei due titoli a disposizione, Ninja Five-O a sinistra e Ninja Cop a destra, che ovviamente permettono di avviare i due giochi. C'è poi un lettore musicale, qualora sentiste il bisogno di riascoltare a oltranza la colonna sonora (parecchio riuscita e molto apprezzata anche all'epoca, va detto) e il museo, con all'interno la digitalizzazione delle confezioni originali (le scatole per Game Boy Advance), i manuali, le illustrazioni ufficiali e il materiale utilizzato per il "nuovo" trailer. Minime le novità degne di nota: ovviamente è stato predisposto un menù "da emulatore", che consente di salvare e caricare la partita in ogni momento (anche quando non sarebbe possibile all'interno del titolo originale), come anche di riavvolgere il tempo un attimo prima da un'azione della quale ci pentiamo; e delle sfide a tempo per i singoli livelli.

Non è molto, è chiaro; forse neanche deve esserlo, dato che in fondo si tratta di una riedizione che punta soprattutto ai nostalgici, i quali acquistano il prodotto, mai come in questo caso, proprio perché già lo conoscono e lo hanno apprezzato all'epoca. Però, considerando il prezzo comunque discreto (venticinque euro), era anche lecito attendersi qualcosa di più che una galleria e delle sfide a tempo.

La "storia" viene narrata attraverso semplici vignette

Soprattutto tenendo conto che i due titoli proposti, Ninja Five-O e Ninja Cop, sono a tutti gli effetti l'unico, medesimo, identico videogioco. Completare l'uno o l'altro è la stessa cosa. In un prodotto come questo, che esige tecnica e precisione, sarebbero state gradite almeno delle classifiche online.