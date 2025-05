Dopo anni a strimpellare ad ogni occasione buona, dopo aver assistito all'evoluzione del genere, prima sottoforma di progetti dai cataloghi sempre più ampi, poi con l'implementazione di sempre più strumenti, il genere dei rhythm game è stato quasi completamente fagocitato dall'oblio. Qualcosa di simile è accaduto ai Toys to Life: non esisteva bambino senza almeno una statuetta degli Skylanders, non esisteva publisher che non volesse investire in questo settore e poi, dall'oggi al domani, quasi si fossero messi tutti d'accordo, non se ne è più parlato e i negozi sono rimasti con quintali di plastica invenduta. Certi amori, tuttavia, difficilmente appassiscono completamente. O vengono eradicati da un'intera generazione a cui la voglia di esibirsi in una schitarrata a caccia del punteggio perfetto, un po' per nostalgia, un po' per inclinazione personale, non gli è mai passata del tutto.

Eppure, si sa, il tempo è spietato. L'ultima chitarra comprata in bundle con un Guitar Hero o un Rock Back, che ha come minimo dieci anni, scricchiola alla minima sollecitazione e sembra sul punto di cedere totalmente. Il mercato del retrogaming è ormai una bolla speculativa, pronta ad assorbire centinaia di euro per una periferica originale. Come fare, dunque, per continuare ad alimentare la passione per un genere che continua a vivere sottotraccia?

PDP, azienda di periferiche attiva dall'ormai lontano 1990, oltre a proporre un ricco catalogo fatto di pad e cuffie, ha introdotto da più di un anno la RIFFMASTER. Disponibile in due versioni, una compatibile con PlayStation 4 e PlayStation 5, l'altra con Xbox Series, Xbox One e PC, questa chitarra è stata concepita per essere utilizzata in Rock Band 4 e Fortnite Festival. Non senza qualche accortezza, cioè smanettando un po', è possibile anche sfruttarla per giocare a CloneHero, ma non ci sono altri software con cui potrete utilizzarla ad accezione di questo terzetto. Vale dunque la pena sborsare la bellezza di 150€ circa per una periferica di per sé anacronistica, compatibile ufficialmente solo con due giochi, di cui uno tra l'altro, ovvero Rock Band 4, è stato pubblicato nell'ormai lontanissimo 2015?