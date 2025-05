GTA 6 potrebbe puntare molto più sulla musica in modo simile a Watch Dogs 2: i fan notano un dettaglio

Le speculazioni su GTA 6 e Watch Dogs

Lo screenshot in questione (che vedete a inizio notizia) mostra uno dei due protagonisti del gioco, Lucia, in una piscina con un drink e la versione iFruit degli Airpods nelle orecchie. Anche nel trailer vediamo Jason con le stesse Airpods mentre si allena sulla spiaggia.

Gli airpods sono significativamente presenti nei contenuti pubblicitari ufficiali del gioco e i fan di Grand Theft Auto non possono fare a meno di chiedersi se sia attenzione ai dettagli (dopotutto oggigiorno un po' tutti vanno in giro con gli auricolari) o piuttosto di un suggerimento di una caratteristica ludica vera e propria. In particolare, i fan di Grand Theft Auto sono curiosi di sapere se Jason e Lucia saranno in grado di ascoltare la musica al di fuori dei veicoli tramite gli auricolari. Sarebbe una novità assoluta per la serie, anche se non una novità assoluta per il mondo dei videogiochi.

Come alcuni ricorderanno, Watch Dogs 2 disponeva di questa funzione già nel 2016 attraverso la funzione Media Player, accessibile tramite lo smartphone di gioco. Permetteva ai giocatori di ascoltare la musica in qualsiasi momento, sia che camminassero per le strade in free roam che durante una missione. È facile immaginare come GTA 6 possa avere qualcosa di simile, soprattutto perché la musica è diventata un punto focale di Rockstar Games in GTA Online.

Ora, vale la pena notare che c'è un buco in questa teoria, ed è il fatto che in uno dei trailer di GTA 5 si vede un dei protagonisti, Michael, con gli auricolari, ma non c'era nessuna funzione musicale nel gioco. Detto questo, si trattava di un'inquadratura singola, mentre questa volta sembrano essercene di più. Inoltre, dopo GTA 5 la musica è diventata una parte ancora più importante del franchise. Rockstar Games ha persino una propria etichetta discografica, la CircoLoco Records.

Tutto questo rimane però solo una speculazione. In attesa di conferme o smentite, vi segnaliamo che per Take-Two il secondo trailer di GTA 6 ha "rotto l'internet": siete d'accordo?