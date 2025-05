Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted e altri giochi molto famosi, per un ex-Naughty Dog

Resident Evil 4 è stato uno dei giochi più importante della sua generazione e ha aiutato il mercato videoludico a integrare nuove idee di design in modo più comune. Ad esempio, pare abbia influenza la serie di Uncharted , così come altri videogiochi d'azione.

Le parole dell'ex-Naughty Dog su Resident Evil 4

Huxley ha parlato con Kiwi Talks riguardo alla grafica realistica dei videogiochi moderni e ha così commentato Resident Evil 4.

Lo sviluppatore ha dichiarato che Resident Evil 4 ha avuto un impatto su franchise come Gears of War, Uncharted, Tomb Raider e molti altri, e ha approfondito il modo in cui la sua uscita ha plasmato molte tendenze del game design moderno.

Ha detto: "Abbiamo fatto molta strada negli ultimi 20 anni. Se si guarda a Resident Evil 4, ha ispirato Gears of War, Uncharted e tutti questi giochi diversi. Ricordo che hanno detto che Gears of War è stato ispirato da Resident Evil 4, in particolare per la visuale della telecamera sopra le spalle".

Resident Evil 4 ha introdotto importanti innovazioni nel design, come la telecamera sopra la spalla citata da Huxley, che ora è diventata una norma nei giochi moderni. Ora la possibilità di mirare con precisione con questo tipo di visuale è la norma, ma questa caratteristica non era molto diffusa prima dell'uscita di Resident Evil 4.

Dovremo vedere se il prossimo capitolo della serie sarà in grado di rivoluzionare il mercato ancora un volta. Pare anche che Resident Evil 9 potrebbe arrivare tra meno di un anno.