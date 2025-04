Resident Evil 4 e l'intera serie Resident Evil hanno superato importanti traguardi di vendita

I freddi numeri

Capcom ha implementato con successo la sua strategia di vendita a lungo termine per il suo catalogo: Resident Evil 7 biohazard (uscito nel 2017) e Resident Evil 2 (uscito nel 2019) hanno infatti superato entrambi i 15 milioni di copie vendute complessive, seguiti da Resident Evil Village (uscito nel 2023) con oltre 11 milioni di copie e da Resident Evil 3 (uscito nel 2020) con oltre 10 milioni di copie.

In totale la serie ha superato i 167 milioni di copie vendute (il dato è stato aggiornato al 31 dicembre 2024).

Che dire? Il successo della serie Resident Evil era già noto, ma cresce di anno in anno, segno che l'interesse dei giocatori non è calato. Anzi, l'esatto contrario. Del resto Capcom ha lavorato benissimo per rendere i vari capitoli disponibili anche sulle piattaforme moderne, tanto che Resident Evil 2, 3, 4, 7 e Village sono tutti giocabili su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac e sistemi iOS.