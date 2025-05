Poison Ivy nel video del cosplay di missbrisolo non ha bisogno di poteri per sedurvi

Il video di Poison Ivy di missbrisolo

missbrisolo ha più volte proposto dei contenuti dedicati a Poison Ivy, ma ora mostra il proprio cosplay in formato video. Anche a questo giro la sua creazione è in un piccolo giardino finto, perfettamente in tema con il personaggio. Notiamo anche che il cosplay di Poison Ivy di missbrisolo non ha la pelle verde. Potrebbe essere visto come un errore o una dimenticanza, ma non in tutte le versioni il personaggio ha la pelle colorata.

