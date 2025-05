GTA 6 sarebbe "significativamente peggiore" senza rimando: il team stava tagliando pezzi di gioco

Sappiamo bene che un editore e sviluppatore non rimanda un videogioco AAA a cuor leggero e possiamo quindi intuire che fosse una scelta dovuta . A confermarlo è un leaker.

I leak di GTA 6

Prima di tutto, è stato indicato da Jason Schreier che Rockstar Games vuole evitare che il team passi un periodo di "crunch" (ovvero moltissime ore di lavoro extra per lunghi periodi di tempo) per completare GTA 6. Quindi possiamo intuire che il rimando sia legato anche a questo motivo.

Il leaker GameRoll - che aveva correttamente svelato i nomi dei protagonisti di GTA 6 prima che l'informazione divenisse pubblica - ha affermato inoltre che il rimando di GTA 6 era "necessario".

GameRoll non vuole definirsi un "insider" di Rockstar Games e afferma di avere informazioni limitate, ma comunque svela che il team di sviluppo aveva iniziato a tagliare una serie di funzionalità del videogioco all'inizio dell'anno per poter riuscire a pubblicare il tutto entro la fine del 2025.

Questo però avrebbe reso GTA 6 "un gioco significativamente peggiore". Non viene indicato quali sono le funzioni che il team aveva intenzione di taglia. Non è nemmeno chiaro se il rimando sia servito per assicurarsi che tali contenuti arrivino invece nel videogioco finale.

Va precisato che è normale che certe funzioni dei videogiochi vengano eliminate durante lo sviluppo, quando ci si rende conto che non è possibile realizzarle in tempo adeguati o si ritiene che non funzioni bene con il resto del gioco.

Segnaliamo infine che il trailer di GTA 6 è così amato che da solo ha portato al successo istantaneo l'account TikTok di Rockstar.