Il trailer di GTA 6 è così amato che da solo ha portato al successo istantaneo l'account TikTok di Rockstar

I dati sull'account TikTok di Rockstar Games

Per massima chiarezza precisiamo che l'account di TikTok di Rockstar Games non esisteva prima dell'arrivo del trailer e che il team lo ha creato alcuni giorni dopo la pubblicazione del video.

Non possiamo sapere quale sia stato il processo decisionale della compagnia, ma possiamo supporre che abbiano infine deciso che era arrivato il momento di sfruttare anche TikTok per far parlare del videogioco. Essendo arrivati però "in ritardo" è notevole che abbiano guadagnato così tanti iscritti in pochissimo tempo.

Il video ha inoltre 1,1 milioni di visualizzazioni, il che fa pensare che praticamente chiunque abbia visto il trailer si sia subito iscritto. In totale, il filmato ha per ora accumulato 219.000 Mi Piace e oltre 30.000 commenti. Potete vederlo qui sotto, anche se dovete girare lo schermo per poterlo guardare comodamente.

Per saperne di più ecco l'analisi del trailer di GTA 6 e tutto quello che sappiamo sui personaggi e gli scenari.