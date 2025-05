L'intero DOOM: The Dark Ages è finito online: attenti agli spoiler

DOOM: The Dark Ages sarà disponibile dal 15 maggio e in tanti non vedono l'ora di poter prendere in mano fucile e scudo e andare alla carica contro i demoni infernali. Purtroppo la vostra esperienza potrebbe essere rovinata dai leak.

Dovete infatti sapere che l'intero gioco è finito online e quindi potreste subire enormi spoiler.