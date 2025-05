Doom: The Dark Ages è in prenotazione per PC Steam con anche uno sconto, sia standard che Premium

Doom: The Dark Ages sarò disponibile la prossima settimana e siamo certi che moltissimi giocatori non vedranno l'ora di esibirsi in scontri a fuoco (e corpo a corpo!) brutali e veloci. Se anche per voi è così, dovreste prenotare il videogioco su Instant Gaming , sfruttando il piccolo sconto disponibile. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Entrambi i prezzi mostrati qui sopra mostrano già l'IVA inclusa : su Instant Gaming vedrete un prezzo più basso perché l'IVA viene indicata solo al momento del pagamento.

I bonus della Premium Edition di Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages è uno sparatutto in prima persona, al pari di tutti gli altri capitoli della serie. In questo nuovo gioco non si guarda la futuro ma al passato, siamo in una sorta di medioevo demoniaco e il protagonista non usa solo armi da fuoco ma anche oggetti come uno scudo-sega rotante e altre armi corpo a corpo, per tanta nuova azione.

La versione Premium include non solo il gioco completo ma anche: