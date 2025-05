Il PlayStation Store ha dato il via alle promozioni “Un livello di sconti superiore” con quasi 2.500 offerte per PS4 e PS5

Il PlayStation Store propone a cadenza regolare tantissimi promozioni sui giochi PS4 e PS5. Giusto oggi sono iniziate le nuove promozioni "Un livello di sconti superiore" con oltre 2.500 offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per tutti i gusti e le tasche.

Vediamo alcune delle promozioni in evidenza. Ad esempio, il remake di Resident Evil 4 è scontato a metà prezzo per 19,99 euro per la versione base, mentre la Gold Edition (che include anche l'espansione A Separate Ways) viene proposta a 29,99 euro. Se avete fame di horror made in Capcom, potrebbe farvi gola la Resident Evil Remake Trilogy a 49,99 euro, che include i rifacimenti del secondo, del terzo e del quarto capitolo.