PlayStation Store: Grandi Giochi, Grandi Affari e le offerte a tema piratesco per PS4 e PS5

Dalla prima promozione in assoluto di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii al taglio sostanziale di prezzo per Skull and Bones, dalla cifra più bassa di sempre per il meraviglioso Shadow Gambit: The Cursed Crew alle nuove offerte sull'acquisto di Sea of Thieves, abbiamo stilato un piccolo elenco completamente a tema piratesco .

La promozione Grandi Giochi, Grandi Affari è tornata su PlayStation Store , e questo significa che fino all'8 maggio avremo la possibilità di approfittare di tantissime offerte sui giochi PS4 e PS5 , grazie a sconti che in questo caso arrivano al 70%. La domanda è sempre la stessa: quali sono le occasioni da non perdere?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii riprende l'approccio action tradizionale della serie SEGA per consegnarci un'esperienza decisamente diversa dal solito e con un protagonista d'eccezione: Goro Majima, il temibile "Cane Pazzo di Shimano", che si ritrova naufrago su di una piccola isola, Rich Island, privo della memoria ma già pronto a cacciarsi nei guai nonostante tutto.

L'uomo viene infatti soccorso dal giovane Noah e dal suo cucciolo di tigre, che manco a farlo apposta si chiama Goro, e decide che si impegnerà per fare in modo che il sogno del suo nuovo amico possa realizzarsi: partecipare a un'epica avventura, andando in questo caso alla ricerca di un leggendario tesoro su cui però hanno posato gli occhi anche diverse altre persone.

Radunata una piccola ciurma ed entrato in possesso di una nave, Goro veste dunque i panni del capitano e guida i suoi compagni attraverso i mari, affrontando insidie di ogni tipo e confrontandosi con il covo dei pirati che imperversano da quelle parti, la folle fortezza di Madlantis, controllata con il pugno di ferro da due spietati governatori che non rinunceranno facilmente alla loro brama di ricchezza.

La ciurma di Goro festeggia in Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

La formula di Yakuza, piena di attività collaterali e missioni secondarie, viene ribadita in maniera efficace nel gioco, come abbiamo avuto modo di raccontare nella recensione di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Per la prima volta in offerta su PlayStation Store, il gioco può essere vostro per 47,99€ anziché 59,99€, consentendovi di risparmiare il 20%.