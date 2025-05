Xbox Game Pass forse perderà meno giochi del previsto a metà maggio

Microsoft ha svelato la lista dei giochi che verranno rimossi dal catalogo di PC e Xbox Game Pass il 15 maggio e che dunque non saranno più disponibili per gli abbonati al servizio. Tra questi troviamo Brothers A Tale of Two Sons e Dune: Spice Wars.

Sono stati svelati ieri, assieme alle nuove aggiunte del catalogo del Game Pass per la seconda metà di maggio. Tuttavia, ci sono dei dubbi sull'elenco definitivo pubblicato ieri sulle pagine di Xbox Wire, in quanto indica solo cinque giochi, contro gli otto segnalati dall'app di Xbox che avevamo riportato anche sulle nostre pagine.