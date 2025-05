Il controller Razer Wolverine V2 Pro per PC e PS5 è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare il controller Razer Wolverine V2 Pro per PC e PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso recente è del 15%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 221.06€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli sul controller Razer

Il Razer Wolverine V2 Pro è pensato per funziona con i computer e con PS5. Esiste anche una versione per Xbox, ma non è di tipo "Pro" e non supporta le stesse funzionalità. Questo modello ha connessione wireless ultra-rapida a 2,4 GHz con un dongle USB Type-A incluso per un uso senza fili e dalle prestazioni ottimali.

Il retro del Razer Wolverine V2 Pro

Il controller ha pulsanti azione mecha-tattili Razer che garantiscono una distanza di attuazione più breve, così da poter premere i tasti più velocemente. Il D-Pad ha otto direzioni e con i micro-switch è molto preciso nel rilevare la direzione selezionata.

Propone anche sei pulsanti mappabili (quattro grilletti e due bumper aggiuntivi) e levette intercambiabili con 2 cappucci per levetta aggiuntivi. Inoltre, il controller si illumina con la tecnologia RGB di Razer Chroma, personalizzabile tramite l'app ufficiale per mobile.