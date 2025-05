GTA 6: l'analisi del trailer e tutto quello che sappiamo sui personaggi e gli scenari

A quanto pare annunci e teaser non rientrano fra i metodi di comunicazione preferiti da Rockstar Games, che ha pubblicato il secondo trailer di GTA 6 una manciata di ore fa in maniera del tutto inaspettata, di botto, cogliendo tutti alla sprovvista e generando un mix di panico ed entusiasmo fra addetti ai lavori e semplici appassionati.

Il trailer

Com'era lecito attendersi, il secondo trailer di GTA 6 presenta in maniera decisamente più dettagliata i due protagonisti dell'avventura, ovverosia Jason Duval e Lucia Caminos, introducendo al contempo un gran numero di comprimari e presentando per la prima volta gli scenari che faranno da sfondo a una campagna che si preannuncia molto ricca e corposa, come da tradizione.

Jason è il primo personaggio a comparire nel video, ma non il primo a parlare: lo vediamo da lontano, mentre si trova sul tetto di casa sua a riparare delle perdite. È lui stesso che lo spiega a Brian Heder, un anziano trafficante di droga che è andato a cercarlo per ragioni molto pratiche: deve occuparsi di alcuni inquilini che non hanno pagato l'affitto.

Scopriamo dunque che Jason lavora per Brian, svolgendo faccende noiose ma potenzialmente rischiose come appunto riscuotere il denaro che la gente gli deve. Il protagonista maschile di Grand Theft Auto 6 sembra un tipo molto popolare, molti lo salutano per strada, ma quando arriva il momento di farsi pagare l'apparenza viene meno ed emerge il malvivente violento.

Jason, il protagonista maschile di GTA 6

Il trailer concede qualche altra rapida occhiata alla vita di Jason fra allenamenti in spiaggia, scorte di birra acquistate in un minimarket e giri in auto per una città dai tanti ed evidenti lati oscuri, per poi presentarci finalmente anche la protagonista femminile del gioco, Lucia Caminos, che a quanto pare sta scontando una pena in carcere, ma è ormai pronta a uscire.

È proprio Jason che va a prenderla: quando la ragazza viene rilasciata sembra quasi che fra i due ci sia un pizzico di incredulità, forse è un po' che non si vedono, ma decidono di recuperare rapidamente il tempo perduto, come confermano gli istanti successivi del video con loro due sul letto e la cavigliera elettronica di Lucia in bella evidenza.

Lucia, la protagonista femminile di GTA 6

Fra un bacio e una carezza, assistiamo a quello che sembrerebbe un rapido flashback di loro due, fucili in pugno, impegnati in una rapina: è in seguito a quell'evento che Lucia è finita in prigione? Ad ogni modo è acqua passata: la coppia brinda con una birra "ai nuovi inizi" e ride ricordando una scazzottata in cui qualcuno ci ha rimesso il naso.

I "nuovi inizi", tuttavia, hanno l'aspetto di una salita: mentre Jason aiuta Brian con i suoi carichi loschi, Lucia deve totalizzare un certo numero di ore di lavori socialmente utili, ma guarda al futuro con ottimismo: "Questo posto è solo un inizio", dice al suo uomo riferendosi all'appartamento in cui vivono; "l'unica cosa che conta è chi conosci e quello che hai."

Cal Hampton promette di farci divertire un bel po' in GTA 6

A questo punto si intravede un altro personaggio, Cal Hampton, intento a sbronzarsi al bar mente i due protagonisti decidono di puntare più in alto e vanno a ballare in un club apparentemente molto esclusivo, imbattendosi però in un gruppetto che include il gangster aspirante musicista Dre'Quan Priest e dando il via a una serie di scene decisamente movimentate, che suggeriscono una svolta nella trama.

Sappiamo ovviamente che Jason e Lucia torneranno a dedicarsi al crimine nel tentativo di costruirsi una vita agiata, ma è chiaro ed evidente che la polizia di Vice City non se ne starà ferma a guardare e anzi reagirà in maniera determinata, come dimostrano alcune esplosive sequenze del trailer, che nei suoi secondi finali porta sullo schermo una gran quantità di azione entusiasmante.

Brian Heder in auto con Jason in GTA 6

Fra sparatorie, combattimenti corpo a corpo, furiosi inseguimenti, veicoli che esplodono, casseforti trascinate sull'asfalto alla Fast & Furious, spezzoni di vita notturna, rivenditori di armi fuori di testa, sezioni in elicottero e sulle moto d'acqua, agganci al volo e ancora scontri a fuoco, il trailer si chiude con Jason e Lucia che se la ridono mentre fuggono in auto.