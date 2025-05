L'indicatore di salute della batteria esclusivo dei Google Pixel più recenti, alla faccia dei 7 anni di update

Le motivazioni di Google

La risposta fornita da Google in risposta alle segnalazioni di utenti che hanno testato la funzione su dispositivi come Pixel 6 e Pixel 8 Pro è categorica: il bug "non sarà risolto (infattibile)". Nella nota si legge chiaramente che, a causa di "limitazioni del prodotto", questa specifica caratteristica non verrà estesa ai dispositivi Pixel già in commercio.

Nemmeno un dispositivo recente come Google Pixel 8 riceverà il nuovo indicatore di salute della batteria

L'introduzione di questo indicatore di stato della batteria era stata inizialmente sperimentata con i beta tester di Android 16 a partire dal marzo scorso, e tracce del suo sviluppo erano emerse già nel corso del 2023. La decisione di limitare la sua disponibilità ai soli modelli più recenti solleva interrogativi significativi, soprattutto considerando che proprio i dispositivi più datati sarebbero i principali beneficiari di uno strumento in grado di chiarire le ragioni di una durata della batteria sempre più ridotta. Al momento, le ragioni specifiche dietro questa restrizione non sono state ufficialmente chiarite da Google, nonostante una richiesta di chiarimenti da parte di testate specializzate.

La scelta di Google appare in controtendenza rispetto all'approccio adottato da Apple con l'introduzione della sua funzionalità di "Battery Health". Quest'ultima, infatti, fu resa disponibile anche su modelli di iPhone meno recenti, fornendo agli utenti informazioni cruciali sullo stato della batteria e sulle eventuali necessità di sostituzione. È inoltre in netto contrasto con le promesse di Google, che nel commercializzare i suoi Pixel promette ben 7 anni di aggiornamenti.

