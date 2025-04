Google Pixel: ecco come una nuova funzione aumenterà la durata della batteria

Google ha recentemente annunciato un'importante novità per i suoi smartphone Pixel: l'introduzione della funzione Battery Health Assistance. Questa funzionalità, progettata per ottimizzare la gestione della batteria nel tempo, rappresenta un passo significativo verso la longevità dei dispositivi.

In un'era in cui gli smartphone diventano sempre più potenti e complessi, la durata della batteria rimane una delle principali preoccupazioni per gli utenti. La promessa di sette anni di aggiornamenti software per i Pixel più recenti sottolinea l'impegno di Google nel garantire un supporto a lungo termine. Tuttavia, un software aggiornato è inutile se la batteria non è in grado di sostenere l'utilizzo quotidiano.