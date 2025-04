Su Steam sono disponibili i saldi di Gearbox, da Borderlands a Risk of Rain e Homeworld

Considerando l'uscita nei prossimi mesi del quarto capitolo, queste offerte rappresentano un'ottima occasione per recuperare uno o più episodi della serie. A questo proposito, Borderlands 3 è disponibile a soli 5,99 euro con il 90% di sconto e rappresenta un ottimo punto di partenza se non conoscete questo franchise e volete capire se è in linea con i vostri gusti. Volendo è in promozione anche la Ultimate Edition, con tutti i DLC, a 23,69 euro.

Le altre offerte in evidenza di Gearbox su Steam

Se poi volete recuperare la serie per intero, potrebbe farvi gola la Borderlands Collection: Scrigno di Pandora, una gigantesca raccolta con tutti i giochi e i DLC della serie, al momento disponibile all'invitante prezzo di 38,58 euro con uno sconto del 90% rispetto ai 350 euro richiesti normalmente. Ovviamente se possedete già uno o più episodi, il prezzo finale sarà più basso.

Non solo Borderlands, anche Risk of Rain 2 è in sconto a 8,24 euro, anziché 24,99 euro. Volendo è disponibile anche il bundle con le espansioni Seekers of the Storm e Survivors of the Void a 24,72 euro, con un 25% di sconto sul totale. Lo strategico Homeworld 3, invece, è scontato del 50% e potrete acquistarlo a 29,99 euro, oppure optare per la Fleet Command Edition a 45 euro, risparmiando il 39% sul totale.

Uno scatto da Homeworld 3

Se siete interessati trovate queste e le altre promozioni lanciate da Gearbox su Steam a questo indirizzo. Saranno valide solo fino al 10 aprile. Rimanendo in tema, recentemente Valve ha svelato che gli utenti di Steam di lingua cinese hanno superato quelli inglesi.