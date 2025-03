inZOI ha debuttato al primo posto della classifica globale di Steam, con tanti giocatori contemporanei

inZOI era un titolo attesissimo dalla comunità PC, come dimostrano i primi dati del lancio in accesso anticipato su Steam. Il gioco di Krafton ha infatti debuttato in prima posizione nella classifica globale della piattaforma, che vi ricordiamo essere stilata in base ai ricavi, raggiungendo un picco di giocatori contemporanei di 90.695, cifra destinata a salire nelle prossime ore e, soprattutto, nel fine settimana.