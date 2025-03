La funzione Zoi smart di inZOI migliora l'intelligenza degli Zoi, ma fa crescere i requisiti di sistema

Krafton ha presentato la funzione Zoi smart del suo simulatore di vita inZOI , in arrivo a breve in accesso anticipato. Più precisamente, dal 28 marzo, ossia tra due giorni. Si tratta di una opzione che migliora l'intelligenza artificiale degli zoi, ma al contempo fa lievitare i requisiti di sistema , fino a richiedere una GPU Nvidia RXT 5070 Ti o una 4080 Super con 16GB di VRAM.

Fondete il PC

Vediamo i requisiti di sistema di Inzoi, nel caso si decida di usare la funzione zoi Smart:

La tabella con i nuovi requisiti di sistema

Comne potete vedere, salgono le richieste per processore e GPU, con il computer ideale che fa girare il gioco che diventa particolarmente potente. Per confronto, riportiamo anche i requisiti standard (quindi con Smart zoi disattivata):

Requisiti minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10/11 Processore: Intel i5 10400, AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 12 GB di RAM Scheda video: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM), AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM) DirectX: Versione 12 Rete: Connessione internet a banda larga Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10/11 Processore: intel i7 12700k, AMD Ryzen 7 7800x3D Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM), AMD Radeon RX 6800 XT (16GB VRAM) DirectX: Versione 12 Rete: Connessione internet a banda larga Memoria: 60 GB di spazio disponibile



Per attivare Zoi smart andate su:

Opzioni di gioco > Giocabilità > Abilita Zoi smart > Attivato

Ecco il menu di gioco per attivare la funzione Zoi smart

Krafton specifica che la funzione Zoi smart è stata abilitata in via sperimentale: "Per utilizzarla, è necessario inserire una richiesta utilizzando la Zoi Pen, che al momento supporta solo la lingua inglese."

Vengono elencati anche i potenziali problemi che potrebbero derivare dall'utilizzo di Zoi smart: