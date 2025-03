Il director di Lies of P ha svelato la durata dell'espansione Overture e altri dettagli

Il director ha peraltro spiegato che Overture è staccato dalla storia di Lies of P ma non troppo, con molti elementi in comune con il gioco base: "Overture non è un pezzo completamente separato dal gioco base, e c'è molta interconnessione tra i due", ha detto Choi, "Quindi sviluppare l'espansione è stato visto come uno sforzo per completare l'esperienza di Lies of P, ed è stato impegnativo".

Overture sembra proprio essere un DLC ampio, considerando che Choi lo quantifica tra le 15 e le 20 ore di gioco ma per quanto riguarda gli utenti più esperti, dunque chi ha meno dimestichezza con il sistema di combattimento di Lies of P potrebbe metterci di più, rendendo questa un'espansione davvero ricca.

Jiwon Choi, il director di Lies of P , ha spiegato in un'intervista a GamesRadar+ alcune caratteristiche dell'espansione Overture , svelando peraltro anche la durata di questa e alcuni elementi di questo pezzo aggiuntivo del gioco.

Una nuova storia precedente a quella di base

La storia di Overture ci riporta in un momento precedente rispetto all'ambientazione di Lies of P, per vivere il massacro delle marionette al centro della tragica storia della città di Krat, dando il via al percorso vendicativo di Lea, il leggendario stalker.

Un'immagine da Lies of P: Overture

L'espansione si caratterizza dunque per la presenza di una storia nuova, con personaggi inediti e nuovi boss, armi e aree mai viste prima. "Per un veterano di Lies of P, stimiamo che richieda circa 15-20 ore", ha spiegato Choi. "Potrebbe essere di più, dipende".

L'espansione è derivata da un mix di nuove idee e aggiunte basate sul feedback dei giocatori, oltre a idee che non erano state utilizzate per il gioco principale e che sono state recuperate per questa occasione.

Per Choi si tratta di una specie di Director's Cut, anche se in questo caso ci sono molti elementi nuovi non presenti nel gioco di base. Di recente abbiamo visto il trailer della storia di Lies of P: Overture.