Il director di Lies of P presenta l'espansione Overture con un messaggio personale

"Come avrete intuito dal titolo, Lies of P: Overture vi riporterà indietro nel tempo per svelare le storie nascoste di Krat. Ricordate il momento in cui, nei panni della creazione più ambiziosa di Geppetto, vi siete risvegliati nel mezzo della grande Follia dei Burattini, il massacro che ha devastato l'intera città intorno a voi?"

"Il primo trailer di gameplay di Lies of P: Overture è stato presentato durante lo State of Play ed è ricco di incredibili rivelazioni. Questo prequel si pone come un'espansione del gioco originale e per noi si è trattato di un debutto storico. È stato particolarmente gratificante condividerlo con i fan, i veterani dei giochi soulslike e i nuovi giocatori."

Il game director di Lies of P ha presentato l'espansione Overture con un messaggio personale che ha rinvolto ai fan del gioco per spiegare i concetti alla base di questo interessante prequel, annunciato durante lo State of Play di ieri.

Un nuovo viaggio

"Ora potrete tornare indietro nel tempo per vivere in prima persona il viaggio straziante che ha dato origine a quel fatidico momento", ha ribadito Jiwon Choi. "Con l'annuncio di Lies of P: Overture il nostro obiettivo era rifinire e completare la storia così come l'avevamo sempre immaginata."

"Nel mondo del cinema esiste un termine noto come 'director's cut': una versione che si differenzia dal montaggio cinematografico iniziale e di solito include scene aggiuntive che il regista ritiene fondamentali per perfezionare l'opera. Con Overture mi chiedo se inconsciamente abbiamo voluto creare una sorta di 'developer's cut' di Lies of P."

"Il nostro team di sviluppo aveva così tante storie e caratteristiche che desiderava esplorare. Abbiamo fatto brainstorming fino alla fine, cercando di capire come intrecciare tutti questi elementi in Lies of P: Overture: è stata una sfida enorme anche per me, in qualità di game director."

"Con questi nuovi presupposti, ci impegniamo a onorare l'amore e il supporto che abbiamo ricevuto per Lies of P, raccontando al contempo la storia che abbiamo sempre desiderato condividere. Potete star certi che continueremo a dare il massimo fino alla fine."