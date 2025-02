Elden Ring Nightreign è in prenotazione su Amazon in versione Standard, Seeker e Collector

In tutti i casi è una prenotazione gratuita a prezzo minimo garantito , come detto, ovvero se venisse applicato uno sconto dopo il vostro ordine, il nuovo prezzo più basso sarà assegnato al vostro ordine in modo automatico. La prenotazione può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione a costo zero.

Al momento della scrittura solo queste versioni sono disponibili su Amazon. Le pagine delle versioni PS5 e Xbox per le Standard e Seekers non permettono ancora la prenotazione del gioco. Supponiamo che nelle prossime ore o giorni saranno attivate anch'esse.

Che gioco è Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign è un nuovo gioco indipendente. Non serve avere "Elden Ring" né "Elden Ring Shadow of the Erdtree". Si tratta di un gioco sia single player che cooperativo (tre giocatori). Ci permette di scegliere un personaggio tra otto predefiniti e affrontare avventure da massimo 45 minuti in una struttura simile ai roguelite. Dobbiamo esplorare una mappa ispirata a Sepolcride, ma nuova, cercando equipaggiamento e raccogliendo rune per diventare più forti, in un ciclo giorno-notte a tempo (15 minuti a giornata) che ci metterà infine contro un boss. Il gioco è più veloce e action rispetto al gioco principale.

La Seekers Edition include il gioco, un DLC che sarà pubblicato più avanti, Artbook digitale, Colonna Sonora digitale e Steelbok.

La versione Collector's Edition include il gioco, un DLC che sarà pubblicato più avanti, una Statua del Selvaggio da 25 cm, una Steelbook, un Artbook con copertina rigida (40 Pagine), 8 Carte dei Crepuscolari e la Colonna Sonora Digitale.