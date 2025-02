Avowed è tornato nella top 10 globale di Steam, grazie agli ottimi voti ricevuti

L'emersione delle recensioni di Avowed ha già prodotto un primo risultato per il gioco di Obsidian Entertainment, che è tornato nella top 10 globale di Steam dopo settimane di assenza . In realtà era assente anche dalla top 100, considerando che il sistema lo considera come una "new entry", segno che era troppo in basso per essere conteggiato.

Ciò significa che Avowed è un successo? Assolutamente no, solo che attualmente è decimo in classifica per ricavi sulla piattaforma di Valve e che ha fatto un bel balzo in avanti rispetto alla rilevazioni precedenti. Vedremo se il risultato sarà confermato sulla media e lunga distanza o se sarà solo un fuoco di paglia.

L'attuale top 10 globale di Steam

Per il resto vi ricordiamo che Avowed uscirà il 18 febbraio 2025. Sarà disponibile da subito per PC e Xbox Series X e S. Anche gli abbonati alla fascia Ultimate di Xbox Games Pass potranno giocarci sa subito, sfruttando anche i giorni di accesso anticipato riservati a chi ha prenotato l'edizione Premium. Lo sblocco avverrà tra qualche ora, giusto in tempo per seguire l'entusiasmo creato dagli articoli (vedremo se sarà confermato anche dai giocatori).

Per avere altre informazioni leggete la nostra recensione di Avowed. Volendo potete vedere anche l'elenco dei giudizi ricevuti dal gioco a livello internazionale.