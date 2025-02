Grande accoglienza da parte della critica per Avowed, che ha promosso il gioco

Tempo di voti anche per Avowed, con la critica che sembra aver premiato gli sforzi di Obsidian Entertainment, dandogli giudizi in prevalenza positivi o molto positivi. Non ci troviamo di fronte al consenso ricevuto da Kingdom Come: Deliverance 2, ma attualmente Avowed ha una media voto su OpenCritic di 83, con voti che vanno dal 10 di Le Bêta-Testeur al 6 di Gamespot, e con un'ampia prevalenza di 8 e 9.

L'unica voce fuori dal coro è quella di Gamespot, che non ha gradito il sistema di progressione e la storia raccontata dal gioco di ruolo d'azione di Obsidian.