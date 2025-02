Il nuovo trailer del film di Until Dawn è pieno di creature e sangue

Sony Pictures Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer del film di Until Dawn, in cui possiamo vedere di nuovo i personaggi e le tante creature che lo popoleranno. C'è anche tanto sangue, il che dovrebbe farvi capire i toni scelti per la pellicola.

A differenza del trailer precedente, che era dedicato a introdurre la storia, qui il ritmo è più veloce e il tema del riavvolgimento del tempo viene messo in campo sin da subito, come sin da subito si vedono alcuni dei mostri e degli assassini. Forse per qualcuno potrebbe essere fin troppo rivelatore, tanto che vi consigliamo di non guardarlo se non volete avere anticipazioni di sorta.