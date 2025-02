È una storia crudele perché nel 2022 Mohammad Fahmi muore per problemi respiratori nel bel mezzo della lavorazione del videogioco. Il team Pikselnesia, che lui stesso ha fondato, si trova improvvisamente senza una guida e mette in pausa forzata il progetto per lungo tempo. Poi decide di portarlo a termine, anche per dedicarlo alla memoria di Fahmi . L'arte e la vita, dicevamo, che si citano, che si mescolano per superare il dolore.

Capita, a volte, che l'arte e la vita si rincorrano in maniera ironica, o meglio, beffarda. Che si riflettano l'una nell'altra, in quelle storie che ci sembrano fin troppo belle o fin troppo crudeli per essere vere . Questa, purtroppo, appartiene al secondo caso dal momento che riguarda Mohammad Fahmi, sviluppatore indonesiano molto apprezzato nell'ambiente indie per il suo Coffee Talk . L'ultimo progetto a cui ha lavorato è Afterlove EP, uno strano esperimento narrativo nel quale Rama, un giovane musicista, cerca di elaborare il lutto per la scomparsa della sua partner, Cinta. E di farlo anche attraverso la musica.

Gli altri come cura per il dolore

Pochi minuti dopo averlo cominciato, Afterlove EP ci ha ricordato Solanin, capolavoro a fumetti di Inio Asano. Forse è stato il contrasto tra la forza eversiva della musica e il cupo sentimento di rassegnazione, oppure l'arte come campo libero dove crescere e rinascere. Rama ne ha bisogno dopo aver perso Cinta, la sua fidanzata, portata via da una malattia (forse anch'essa di origine respiratoria dal momento che vediamo la ragazza tossire spesso durante l'incipit). Nella prima scena togliamo, una dopo l'altra, tutte le foto insieme a lei dalla bacheca che è appesa in camera di Rama. È una relazione che sparisce, una vita che va in pezzi. Il ragazzo è un musicista, suona in un gruppo chiamato Sigmund Feud insieme ai suoi amici Adit e Tasya, ma quel lutto lo getta in un momento di apatia e, per quasi un anno, non si fa sentire. Sono solo lui e il suo dolore. E Cinta, dal momento che il nostro protagonista continua a sentirla parlare nella sua testa. Cinta è infatti l'unico personaggio di Afterlove EP a essere doppiato.

Dodici mesi più tardi, Rama capisce che è ora di riprendere in mano la sua vita, le sue amicizie. Di elaborare il lutto e di ricominciare a suonare. Ma le relazioni con gli altri (e con l'arte) non sono interruttori che puoi spegnere e riaccendere a piacimento, e così il ragazzo si confronta con la nascita di nuovi amori, con le divergenze creative con gli altri membri della band e, ovviamente, con quel dolore che è sempre lì, pronto a soffocarlo.

Afterlove EP ci apre le porte alle esistenze di questi personaggi, svelandone il carattere, le passioni, le idiosincrasie, in una scrittura che ripercorre pedissequamente tutti i tratti delle narrazioni di genere slice of life. Attraverso gli altri, Rama cerca di ritrovare se stesso. Il giocatore lo segue in un sistema molto semplice, che potrebbe ricordare i Social Link della serie Persona: ogni giornata è suddivisa in due fasi, il pomeriggio e la sera, che possono essere impiegate per incontrare uno dei protagonisti e per migliorare il rapporto che ha con Rama. Nel caso di alcuni personaggi si finisce anche per instaurare una relazione amorosa, con vere e proprie route che ricordano da vicino il genere dei simulatori di appuntamenti. Molte di queste parentesi sono dolci e toccanti, a volte perfino commoventi, specialmente quando passato e presente si intrecciano per ricordare a Rama il suo rapporto con Cinta.

I Sigmund Feud sembrano prossimi alla rottura, riuscirà Rama a rimettere insieme il gruppo?

Le giornate a disposizione di Rama scorrono via così, tra un caffè e una chiacchiera, una lettura pubblica di poesie, una seduta dalla terapista. Ogni tanto Afterlove EP ti fa scegliere delle opzioni di dialogo, che però sembrano influenzare più l'umore della discussione piuttosto che l'esito delle scene. A questo punto, probabilmente ve lo starete chiedendo anche voi: in un videogioco che fa della musica la sua ragione d'essere, tanto da metterla anche nel titolo (l'EP è in buona sostanza un album musicale in miniatura), quand'è che si suona?