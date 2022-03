Coffee Talk, morto l'autore Mohammad Fahmi: aveva solo 32 anni

Mohammad Fahmi, il talentuoso autore della visual novel indie Coffee Talk, è morto all'età di appena 32 anni: ne ha dato notizia la sorella, senza però specificare le cause di questo tragico evento.

Classe 1990, Fahmi ha cominciato a lavorare nell'industria videoludica presso Gameloft in veste di programmatore e designer, ma si è ben presto distinto per le sue abilità di scrittore.

Passato a un ruolo di responsabile per marketing e pubbliche relazioni in Toge Productions, ha coltivato l'idea alla base di Coffee Talk (recensione), che si è poi rivelato uno dei maggiori successi del team di sviluppo.

Dopo l'esperienza in Toge, Fahmi ha fondato un suo studio, Pikselnesia, dedicandosi ad alcuni nuovi progetti: prima What Comes After, quindi l'ormai imminente Afterlove EP.

L'autore era particolarmente apprezzato nell'ambiente e considerato dai colleghi uno dei talenti più brillanti della scena sudest asiatica. I messaggi di cordoglio dopo la notizia della sua scomparsa sono stati molteplici.