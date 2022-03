Top 10 UK: Kirby e La Terra Perduta primo, seguito da Tiny Tina's Wonderlands, GT7 è fuori dal podio

GfK ha condiviso la classifica di vendite del mercato retail del Regno Unito della scorsa settimana. Al primo e secondo posto troviamo due nuove uscite, ovvero rispettivamente Kirby e La Terra Perduta e Tiny Tina's Wonderlands, con Gran Turismo 7 che scivola dalla vetta della classifica al quarto posto.

Ecco la top 10 del mercato retail del Regno Unito aggiornata al 26 marzo 2022:

Kirby e La Terra Perduta Tiny Tina's Wonderlands Elden Ring Gran Turismo 7 Leggende Pokémon Arceus FIFA 22 New Super Mario Bros U Deluxe WWE 2K22 Horizon Forbidden West Mario Kart 8: Deluxe

Kirby e La Terra Perduta

Come riportato in una precedente notizia, Kirby e La Terra Perduta non solo è primo ma ha anche registrato il miglior lancio di sempre per la serie in UK ed è già il quinto gioco di Kirby più venduto di sempre.

Al secondo posto troviamo Tiny Tina's Wonderlands, che tuttavia non raggiunge nemmeno lontanamente i risultati dell'ultimo Borderlands: secondo GfK le vendite della prima settimana non rappresentano nemmeno il 10% di quanto fatto da Borderlands 3 nel 2019. C'è da dire tuttavia che i dati riguardano solo il mercato retail, con quello digitale che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Il 52% delle copie vendute di Tiny Tina's Wonderlands sono per PS5, il 25% per Xbox Series X|S, il 15% su PS4 e l'8% su Xbox One.

Ghostwire Tokyo invece non riesce ad entrare nella top 10 per un soffio, posizionandosi undicesimo con l'80% di copie vendute in meno rispetto a The Evil Within 2, il precedente gioco di Tango Gameworks.

Gran Turismo 7 invece scivola dal primo al quarto posto, con il 48% di copie vendute in meno su base settimanale, mentre Elden Ring passa dal secondo al terzo posto con un calo del 29% delle unità vendute.

Scende di una posizione anche Leggende Pokémon Arceus, con un calo del 9%. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin invece esce dalla top 10 dopo la settimana di debutto, passando dall'ottavo al diciannovesimo posto piazzando il 71% di copie in meno.