Kirby e la Terra Perduta, miglior lancio UK di sempre per la serie

Kirby e la Terra Perduta è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie in UK: sebbene la classifica della scorsa settimana non sia ancora stata pubblicata, Christopher Dring di GamesIndustry ha anticipato che il gioco si è piazzato comodamente in prima posizione.

Non c'è da sorprendersi, visti i voti fantastici assegnati a Kirby e la Terra Perduta dalla stampa internazionale, ma soprattutto il fatto che Kirby e la Terra Perduta è il gioco più venduto su Amazon in diversi paesi. Insomma, ci troviamo di fronte a un grande successo per il titolo sviluppato da HAL Laboratory.

"Kirby e la Terra Perduta si è posizionato primo nella classifica dei giochi retail più venduti in UK questa settimana", ha scritto Dring su Twitter. "Ha battuto senza sforzo Tiny Tina's Wonderlands (qui la nostra recensione), che si trova in seconda posizione."

"Si tratta del miglior lancio di sempre per un gioco di Kirby, e con un ampio margine. In questo momento è già il quinto gioco di Kirby più venduto di sempre nel Regno Unito, dopo appena una settimana."

"Chiaramente parliamo ancora di un franchise minore per Nintendo, e infatti il debutto di Kirby e la Terra Perduta è numericamente un po' inferiore rispetto a quello di Metroid Dread dello scorso anno."