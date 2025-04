Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale si mostra con un lungo video gameplay

Il video di gameplay di Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale

Prima di tutto, ricordiamo che Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale avrà una qualità grafica superiore così come un frame rate migliorato. La parte più interessante, però, dovrebbe essere il contenuto extra: "Il mondo astrale".

Per quanto riguarda la nuova trama, sarà focalizzata su un meteorite che ha colpito il mondo di gioco. Kirby deve quindi usare le proprie capacità per esplorare nuovi luoghi. Troveremo anche nuove forme da usare, come una sorta di molla che gli fa fare grandi balzi.

Il video che trovate qui sotto permette di farsi un'idea di come sarà la nuova sezione, che ovviamente rispetterà le regole di gameplay che abbiamo già visto nel gioco base. Viene anche precisato che in modalità portatile Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale girerà a 1080p, mentre in modalità TV arriverà a 1440p.

Segnaliamo anche che se già possedete Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch 1, potrete semplicemente acquistare un pacchetto upgrade per giocare alla versione Nintendo Switch 2.

Segnaliamo anche che il prossimo videogioco della serie, Kirby Air Riders, è stato affidato a Bandai Namco Studios, gli stessi di Super Smash Bros. Ultimate.