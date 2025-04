È morto Bill Petras, storico art director di Overwatch e World of Warcraft in Blizzard

Petras ha lavorato per oltre 30 anni sui videogiochi e in gran parte presso Blizzard Entertainment, dove ha ricoperto anche il ruolo di art director per Overwatch e World of Warcraft , due titoli che sono diventati particolarmente celebri anche grazie all'opera di caratterizzazione e stilizzazione impartita da Petras e gli altri del team.

Un personaggio storico dello sviluppo videoludico

I primi lavori documentati di Petras risalgono agli anni 90, quando lavorava con il team GameTech, con il quale ha contribuito a sviluppare Ripper, Star Crusaders e BloodNet, ma i successi maggiori sono arrivati con il suo spostamento in Blizzard, avvenuto verso il 1997 e attraverso due periodi successivi.

Bill Petras durante una presentazione

Nella sua prima permanenza in Blizzard, Petras ha lavorato a StarCraft e soprattutto World of Warcraft, dove risulta accreditato come art director. Lasciò poi il team per fondare Red 5 Studios nel 2005, ma tornò poi all'interno di Blizzard nel 2010 e vi rimase fino al 2017, lavorando soprattutto a Overwatch.

Il suo nome affiora peraltro all'interno della lore di Overwatch come quello dell'ex-direttore del gruppo Overwatch e nel "Petras Act".

"Billy e io abbiamo iniziato a lavorare in Blizzard la stessa settimana e siamo stati amici per 28 anni", ha scritto Huggins su LinkedIn. "Mi mancheranno le nostre regolari, lunghe e sconclusionate conversazioni su vita, game dev, giochi, arte, fumetti, giocattoli, film di mostri e Conan. Mancherà profondamente a me e a tutti coloro che lo conoscevano".