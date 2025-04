I dazi di Trump fanno calare il valore delle compagnie videoludiche giapponesi: ecco chi è la più colpita

La situazione delle compagnie giapponesi

Come potete vedere poco sotto, Toto ha incluso nei propri esempi svariate compagnie videoludiche di alto livello.

Toto segnala che Nintendo ha perso oltre il 7% nel valore delle azioni, ma Sony ha fatto anche peggio, con un -10%. In modo simile anche Bandai Namco (-7% circa) e Capcom (-7% circa) non stanno gioendo per la situazione.

Sta andando un po' meglio per Sega (anche se in modo limitato, -6,57%), per Koei Tecmo (-5.83%) e Square Enix (-5.23%). La compagnia a cui le cose sono andate meglio è Konami, che segnala comunque una perdita di valore del quasi 4%.

Il messaggio di Toto

Ripetiamo che i dati cambieranno nel corso delle prossime ore e una certa fluttuazione nel valore delle azioni è normale, soprattutto in giornate di incertezza come queste. Toto afferma poi che le compagnie di videogiochi mobile stanno andando ancora peggio.

In linea di massima, è chiaro che non sia un buon momento. Non a caso, Nintendo sta cercando di capire come gestire il prezzo di Nintendo Switch 2 negli USA dopo i dazi di Trump.