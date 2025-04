Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo nella prima metà di aprile, con South of Midnight

C'è un'altra bella dose di giochi in arrivo per gli abbonati, come vediamo in questa panoramica dei giochi in arrivo su Game Pass nella prima metà del mese di aprile, con un'altra offerta ricca in grado di comprendere, anche in questo caso, una nuova uscita appartenente alla scuderia Xbox Game Studios e una serie di altri titoli tra spostamenti verso l'abbonamento Standard, nuove uscite e ripescaggi di notevole interesse. In totale, ci troviamo di fronte a nove titoli, che compongono un'altra mandata piuttosto folta in termini quantitativi, anche se alcuni di questi, come di consueto, sono semplicemente spostati da un livello all'altro dell'abbonamento.

L'elemento di maggiore interesse di questa infornata è sicuramente South of Midnight, trattandosi della nuova produzione di Xbox lanciata direttamente nel catalogo del servizio. È il nuovo gioco di Compulsion Games, a cui il team ha lavorato a lungo e che si presenta come un'interessante fiaba moderna con forti legami con la tradizione folklorstica del sud degli USA, in una narrazione goticheggiante che riprende blue e magia per creare un'atmosfera davvero unica, come spiegato anche nella nostra recente recensione.

Tuttavia, non è certo l'unico titolo da prendere in considerazione, visto che di novità interessanti ce ne sono tante. Dopo aver dato un'occhiata anche ai giochi che lasceranno il catalogo di Game Pass alla metà di aprile, facciamo la panoramica sui nuovi titoli in arrivo in questa prima parte del mese, ricordando peraltro che nei giorni scorsi è stato inserito un po' a sorpresa anche EA Sports College Football 25.