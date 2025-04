La dimensione massima delle schede gioco di Nintendo Switch 2 sembra sia stata svelata da CD Projekt RED

Non possiamo ancora prenderla come informazione ufficiale, considerando che non è arrivata da Nintendo, ma potrebbe essere verosimile, anche perché il team di Cyberpunk 2077 avrà probabilmente richiesto la massima capacità disponbile attualmente sulla console.

Questa sarebbe dunque la capacità massima attualmente possibile per una cartuccia di Nintendo Switch 2, anche se non è detto che la cosa possa essere modificata in un secondo momento, con l'evoluzione tecnologica e forse l'espansione dello spazio disponibile per i supporti fisici della console.

Non c'è ancora una conferma ufficiale da parte di Nintendo, ma parlando di Cyberpunk 2077 sembra che CD Projekt RED abbia svelato la dimensione massima delle schede gioco di Nintendo Switch 2 , che sarebbe pari a quella utilizzata dal gioco in questione, ovvero 64 GB .

64 GB pare sia la capacità massima, al momento

L'informazione è riportata dallo youtuber BeatEmUps, che ha avuto modo di parlare con il community manager di CD Projekt RED, il quale avrebbe confermato che "Abbiamo puntato specificamente per la capacità massima possibile, dunque 64 GB", per la versione Nintendo Switch 2 di Cyberpunk 2077, aggiungendo anche che il gioco "È stato realizzato su misura per l'hardware di Switch 2, sfruttando tutte le sue caratteristiche per ottenere le migliori prestazioni e la migliore esperienza".

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su Nintendo Switch 2

Come risultato, il gioco in questione è contenuto completamente all'interno della cartuccia e non richiede download aggiuntivi obbligatori, cosa che generalmente viene molto apprezzata dagli amanti dei giochi su supporti fisici.

Sebbene guardando anche le dimensioni dei primi giochi annunciati per Nintendo Switch 2 il limite a 64 GB sembri piuttosto largo, c'è da dire che potrebbe risultare restrittivo per molti titoli multipiattaforma di terze parti, considerando che ormai siamo abituati a giochi che superano il peso di 64 GB e arrivano anche oltre i 100 GB.

In questo caso, immaginiamo che molti potrebbero optare per le cosiddette "Game-key Card" o "schede codice", che di fatto contengono solo parte dei giochi e richiedono un download obbligatorio per poter funzionare.