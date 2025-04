Svelate le dimensioni su Nintendo Switch 2 di Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e altri giochi

Il più pesante al momento è Mario Kart World con 23,4 GB di dimensioni totali. Per fare un paragone, Mario Kart 8 Deluxe pesa 11,52 GB. Donkey Kong Bananza occupa meno della metà dello spazio, 10 GB. Mentre le versioni Switch 2 di Super Mario Party Jamboree e Kirby e la Terra Perduta occupano rispettivamente 7,7 GB e 5,7GB poche centinaia di MB in più rispetto alle controparti Switch 1.

Con Nintendo Switch 2 in arrivo nei negozi tra due mesi, Nintendo ha svelato le dimensioni di alcuni dei primi giochi che debutteranno sulla nuova console, inclusi Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e quello medio per i classici del GameCube inclusi con Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Le dimensioni dei primi giochi per Nintendo Switch 2

Ecco la lista dei giochi di cui attualmente è stato offerta una stima delle dimensioni:

Mario Kart World - 23,4GB

Donkey Kong Bananza - 10GB

Super Mario Party Jamboree - 7,7GB

Kirby and the Forgotten Land - 5,7GB

Classici GameCube - 3,5GB

Queste informazioni sono apparse sul sito ufficiale di Nintendo per il Giappone, dunque le dimensioni totali potrebbero essere leggermente differenti per le copie italiane. Inoltre, si tratta di indicazioni non definitive. A ogni modo parliamo comunque di dimensioni contenute, specie considerando che lo spazio di archiviazione base Switch 2 è di 256 GB, otto volte quello della precedente console.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno al prezzo di 469,99 euro o a 509,99 euro per il bundle con Mario Kart World. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere le nostre prime impressioni dopo aver provato con mano la console.