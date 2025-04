Le specifiche di OnePlus 13T si svelano nei primi benchmark

Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con l'annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 13T , il nuovo modello compatto della serie previsto in uscita a breve sul mercato. In particolare, un benchmark delle ultime ore ne avrebbe svelato le possibili prestazioni e gran parte delle sue specifiche tecniche: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tra le specifiche di OnePlus 13T troveremo il chip Snapdragon 8 Elite , protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Lo stesso listino della piattaforma riporterebbe inoltre che il nuovo modello presenterà un display da 6,31 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, oltre a montare il sistema operativo Android 15 preinstallato al suo interno. Sulla base delle dimensioni del display, il nuovo OnePlus 13T competerà direttamente con altri modelli appartenenti allo stesso segmento come Samsung Galaxy S25 e Google Pixel 9. Tutto sarà alimentato da una batteria con capacità maggiore di 6000 mAH , secondo il recente annuncio della compagnia, accompagnato dal supporto alla ricarica rapida da ben 80 W di potenza .

Quando uscirà OnePlus 13T

Attualmente non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per OnePlus 13T, che a detta della compagnia cinese farà il suo debutto entro la fine di aprile, almeno sul mercato cinese.

OnePlus 13T (immagine puramente indicativa)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare una conferma da parte della compagnia produttrice. Restiamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.