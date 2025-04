Stygian: Outer Gods si mostra con un trailer del gameplay e annuncia l'open beta

Sviluppato da Misterial Games, Stygian: Outer Gods è un survival horror in Unreal Engine 5 che ci conduce in quel di Kingsport, un'isola apparentemente disabitata in cui si muovono presenze oscure e feroci, fra streghe e mostri.

Un clone di Resident Evil Village?

Disponibile in accesso anticipato dal 14 aprile, Stygian: Outer Gods ha parecchi tratti in comune con Resident Evil Village, sebbene la qualità del titolo Capcom sia parecchio distante da quella del progetto di Misterial Games, per il momento ben più modesta.

In arrivo in futuro anche su PS5 e Xbox Series X|S, il gioco potrà senza dubbio approfittare di questo percorso in early access per migliorare in maniera importante il suo comparto tecnico e rifinire le meccaniche di un gameplay che per il momento non impressiona, anzi.