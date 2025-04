Quante piste avrà al lancio Mario Kart World? Ecco l'elenco di quelle confermate finora

Quante piste saranno disponibili al lancio?

In totale il gioco dovrebbe avere un totale di 29 piste, con altre che potrebbero aggiungersi successivamente tramite aggiornamenti gratuiti o DLC. Questo perlomeno è quello che suggerisce la mappa del mondo di Mario Kart World che trovate qui sotto, dove per l'appunto sono segnate con delle icone 29 tappe (che dovrebbero rappresentare altrettanti circuiti) e anche come sono collegati tra loro. Si tratta a ogni modo di una stima e per ora non ci sono indicazioni ufficiali in merito.

Come possiamo notare dalla lista, alcuni circuiti presenti nei precedenti giochi della serie torneranno in Mario Kart World, come ad esempio Wario Stadium e Sky-High Sundae, per quanto è probabile che subiranno delle modifiche, ad esempio per adattarsi alla nuova struttura più aperta e la possibilità di esplorare liberamente le ambientazioni.

La mappa con potenzialmente tutti i circuiti di Mario Kart World e come sono connessi tra loro

A ogni modo dettagli più precisi dovrebbero arrivare a mano a mano che ci avvicineremo all'uscita del gioco, fissata per il 5 giugno, ovvero in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2. Nel frattempo è stata stilata una lista anche dei personaggi giocabili di Mario World World.