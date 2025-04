Le classifiche dell'arena di Monster Hunter Wilds sono invase dai cheater, Capcom corre ai ripari

Per chi non lo sapesse, le missioni arena sono delle sfide per un massimo di due giocatori e che prevedono di affrontare un mostro o più mostri utilizzando uno dei cinque set fissi proposti dagli sviluppatori. Wilds ha aggiunto alla formula una variante con equipaggiamento libero e fino a quattro giocatori. A seconda del tempo impiegato per concludere la caccia si ottiene un valutazione differente e il proprio tempo viene registrato nelle classifiche online, che poi potremo confrontare con quello dei nostri amici, i migliori giocatori al mondo o, per l'appunto, con la crème della crème dei cheater.

Oggi Capcom ha pubblicato l'Aggiornamento gratuito 1 di Monster Hunter Wilds e tra le novità introdotte troviamo anche le missioni Arena , con tanto di classifiche per i tempi di caccia e ricompense in arrivo per i cacciatori con i risultati migliori. Peccato che, come prevedibile, le prime posizioni sono già occupate da centinaia e centinaia di cheater , nonostante il regolamento di Capcom preveda dei ban per tutti i giocatori scorretti.

Capcom sta già lavorando a una soluzione

Già dopo pochi minuti dall'uscita dell'aggiornamento, alcuni dei tempi migliori risultavano di ben 0 secondi. Dopo un refresh della classifica alcuni bari sono stati depennati, ma sono tutt'ora presenti centinaia e centinaia di posizioni occupate da giocatori che hanno concluso le missioni sfida presenti in circa 10 secondi o poco più, ovvero il tempo che intercorre dall'inizio della quest al primo e unico colpo necessario per eliminare l'obiettivo sfruttando una mod che permette di uccidere all'istante qualsiasi mostro.

Monster Hunter Wilds non è il primo e non sarà l'ultimo gioco della serie dove ci sono dei giocatori che fanno uso di trucchi, mod e chi più ne più ne metta. Questa volta però in molti si aspettavano dei provvedimenti più efficaci dopo che Capcom ha pubblicato un post sul sito ufficiale del titolo, in cui afferma che "Account che Capcom considera come aventi compiuto azioni vietate, come l'utilizzo di cheat, tool esterni o la violazione del accordo di licenza per l'utente finale, avranno i loro tempi cancellati e il loro diritto a ottenere ricompense revocato". Inoltre, "gli account possono anche essere sospesi o subire una limitazione delle funzioni loro disponibili".

Alcuni dei tempi migliori nell'arena di Monster Hunter Wilds, ovviamente fasulli

Come abbiamo visto, per il momento le contromisure impiegate da Capcom si sono rivelate quasi del tutto inutili, ma la compagnia giapponese ha già annunciato su X che sta lavorando per fare piazza pulita dei bari e ha assicurato che le ricompense per il piazzamento verranno distribuite solo dopo che avrà accertato che le classifiche sono state ripulite.