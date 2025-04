Monster Hunter Wilds svela le note dell'Aggiornamento 1 con dettagli sui mostri e le modifiche in arrivo

Le altre novità

Come già annunciato in precedenza l'aggiornamento introdurrà il Mizutsune, che potremo affrontare una volta raggiunto almeno il GC 21. Una volta sconfitto potremo dare la caccia anche alla sua versione temprata, che diventerà disponibile dal GC 41. Non solo, è stato aggiunto anche lo Zoh Shia di alto grado e sarà possibile affrontarlo dopo aver sbloccato un incario della storia dopo aver raggiunto il GC 50.

Le note affermano che sono state aggiunti anche nuovi incarichi della storia, extra e secondari, nuove armi, armature e abilità ed è stato aumentato il limite di potenziamento per le armature di rarità 5 o superiore.

A fine aprile arriverà il Rey Dau Arcitemprato

Le novità non finiscono qui. È stato aggiunto il Centro Supremo, una nuova area che funge da ritrovo per tutti i giocatori in multiplayer con annesse una serie di funzionalità e mini-giochi, e le Missioni Arena con equipaggiamento fisso, libere e a tempo limitato. Completandole con un buon tempo sarà possibile ottenere degli oggetti decorativi speciali.

Le note parlano anche di una serie di bug fix per problemi più e meno noti alla community, che rigurdano basi e strutture, incarichi, mostri e fauna endemica, nonché il giocatore stesso. Per quanto riguarda quest'ultimo punto è stato depotenziato il Mantello Corrotto e potenziati quelli Stabilità ed Evasione. Per quanto riguarda le armi, l'Arco ha ricevuto un nerf per i danni al Perfora Draghi, mentre sono stati aumentati queli della raffica potente e del mille draghi. Sono stati risolti anche diversi problemi visivi ed è stato ridotto il carico per la VRAM con la versione PC ed è stata aggiornata la versione di DirectStorage utilizzata.

Questi sono solo alcuni dei tanti punti elencati nelle note della patch, che potrete leggere al completo in italiano a questo indirizzo.