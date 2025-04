I commentatori del primo livestream Treehouse di Nintendo Switch 2 chiedono tutti di abbassare i prezzi

Colpo al portafoglio

Oggi il disappunto collettivo si è manifestato con forza nel primo livestream Threehouse annunciato dalla compagnia, dove i commentatori hanno chiesto in massa l'abbassamento dei prezzi, al grido di "DROP THE PRICE."

Nintendo Switch 2 e i suoi giochi costeranno un po' di più di quelli di Nintendo Switch

Ma vediamoli questi prezzi:

Nintendo Switch 2 - 469,99 euro

Bundle tra Nintendo Switch 2 e Mario Kart World - 509,99 euro

Mario Kart World formato digitale - 79,99 euro

Mario Kart World formato fisico - 89,99 euro

Donkey Kong Bananza formato digitale - 69,99 euro

Donkey Kong Bananza formato fisico - 79,99 euro

L'aumento più controverso è stato sicuramente quello dei giochi, che hanno di fatto raggiunto i tanto temuti 90 euro, almeno per le produzioni più grosse come Mario Kart World. A condire il tutto c'è stato anche l'annuncio che il Welcome Tour della console, che è praticamente un tutorial per usarla al meglio, sarà a pagamento, per non dimenticare il balzello richiesto per aggiornare i giochi di Nintendo Switch come The Legend of Zelda: Breath of the Wilds.

Insomma, era abbastanza chiaro che con un concentrato di annunci del genere, presi tutti insieme, avrebbe causato malcontento. Vedremo se quest'ultimo andrà a compromettere le vendite della console o se diventerà semplicemente rumore di fondo di un altro grande successo della casa di Mario.