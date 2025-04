Monster Hunter Wilds vi fa vari regali per festeggiare i 10 milioni di copie vendute

Monster Hunter Wilds - come vi abbiamo già segnalato - ha venduto oltre 10 milioni di unità in un mese . Si tratta di un ottimo risultato, ma forse ai giocatori che stanno giocando interessa in modo limitato.

I premi di Monster Hunter Wilds per i 10 milioni di utenti

Per festeggiare i 10 milioni di unità vendute, l'editore ha condiviso con i giocatori una piccola lista di oggetti utili. Avete però tempo fino al 13 aprile per accedere e ottenerla.

Il regalo per Monster Hunter Wilds include:

30 Mega Pozioni

20 Polvere di vita

20 Mega bomba-botte

10 Sfere armatura IV

10 Uova d'argento

Va detto che non si tratta di oggetti poi così incredibili. Fa sempre comodo fare una scorta, ma in linea di massima è un regalo che non avrà un impatto serio sulla vostra partita. Come si dice, però, a Rathian donata non si guarda in bocca.

Per poter ottenere questi oggetti, vi basta accedere e interagire con la notifica del regalo. Se per caso la saltate involontariamente, potete andare nella sezione dei bonus di accesso per poter richiedere il vostro premio.

Ricordiamo infine che i bari di Monster Hunter Wilds creano missioni truccate che potrebbero far bannare anche voi.