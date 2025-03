I bari di Monster Hunter Wilds creano missioni truccate che potrebbero far bannare anche voi

Barare ovviamente è contro gli accordi tra utente e Capcom, siglati all'avvio di Monster Hunter Wilds. Se anche non siete voi a creare la missione truccata, semplicemente partecipando potreste essere bannati. Poco cambia se il tutto accade perché non vi siete resi conto di cosa stava accadendo.

Monster Hunter Wilds potrebbe non sembrare un videogioco dove ha molto senso barare, ma c'è chi vuole farlo. Precisamente, alcuni giocatori usano metodi illeciti per ottenere ricompense enormi. Il problema è che queste missioni modificate appaiono online e possono essere affrontate da altri giocatori.

Un esempio di un post di una missione in Monster Hunter Wilds di un baro

Sui forum come Reddit stanno apparendo sempre più post come quello che vi riportiamo qui sotto, dove è mostrata una missione con una quantità di ricompense ridicolmente alta. È ovvio che queste non siano le ricompense ufficiali di Monster Hunter Wilds, che si basa su un attento equilibrio di scontri e limitate risorse per spingere i giocatori a giocare più a lungo e rendere l'ottenimento di armi e armature più soddisfacente.

Ovviamente barare ha un impatto negativo limitato in Monster Hunter, visto che non è un gioco competitivo. Nel peggiore dei casi, ci si ritrova a fianco giocatori che hanno ottenuto rapidamente le migliori armature e armi a disposizione e sono quindi più potenti di noi e velocizzano la caccia (e una caccia troppo rapida non è divertente, ammettiamolo).

Ricordiamo poi che essere beccati a barare non significa solo essere bannati dall'online, ma significa perdere l'accesso al videogioco. Nei free to play il problema è limitato, perché non si perde denaro, ma pagare 80€ per vedersi la propria copia bloccata per colpa di una missione truccata nella quale siamo entrati inconsapevolmente darebbe fastidio a tutti.

In conclusione, se vedete una missione con un numero di ricompense un po' troppo alto, evitatela e possibilmente segnalate il giocatore a Capcom. Vi segnaliamo anche che Monster Hunter Wilds riceverà più contenuti di quelli programmati: Capcom suggerisce novità su altri giochi.