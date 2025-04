Oceanhorn: Chronos Dungeon sta per tornare su PC, iOS e Android: l'ultimo gioco della serie sviluppata da Cornfox & Brothers sarà disponibile nel corso del secondo trimestre di quest'anno su PC, iOS e Android.

A differenza dei primi due Oceanhorn, Chronos Dungeon si presenta nella forma di un dungeon crawler a base cooperativa, in cui fino a quattro giocatori possono collaborare per affrontare le numerose insidie presenti all'interno degli scenari.

Dotato di una grafica in stile pixel art, ispirata ai classici arcade a 16 bit, il gioco utilizza un sistema di generazione procedurale per modificare in maniera casuale il design di ogni livello delle Segrete di Chronos.

Una delle caratteristiche peculiari di Oceanhorn: Chronos Dungeon è rappresentata dai modificatori, anch'essi generati in maniera casuale, che influenzano l'azione di ogni stage al fine di offrire ai giocatori un'esperienza sempre differente.