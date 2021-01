Oceanhorn: Chronos Dungeon disponibile oggi su iOS via Apple Arcade

Oceanhorn: Chronos Dungeon è disponibile a partire da oggi sui terminali iOS per gli utenti abbonati ad Apple Arcade, come conferma il trailer di lancio che trovate in calce.

A circa un anno e mezzo dall'uscita di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, il team di sviluppo di Cornfox & Brothers ha pensato bene di realizzare uno spin-off del gioco a base cooperativa e con grafica in pixel art.

Oceanhorn: Chronos Dungeon è un gioco in stile dungeon crawler per quattro giocatori in modalità co-op, ispirato ai classici arcade a 16 bit. Combatti fianco a fianco con i tuoi amici oppure controlla da solo tutti e quattro gli eroi: riuscirai ad arrivare in fondo alle Segrete di Chronos?

Se questo è il tuo primo gioco del genere, non preoccuparti! Oceanhorn: Chronos Dungeon è facile da scegliere anche per i nuovi arrivati e intratterrà te e i tuoi compagni per ore!

I modificatori randomizzati rendono ogni livello unico e ogni partita diversa. Gli eroi iniziano ogni partita con statistiche diverse, a seconda del segno zodiacale a cui sono vincolati, e ciascuno dei quattro avventurieri, il Cavaliere, la Cacciatrice, il Gran Maestro e il Mago, hanno una propria e distinta, giocabilità.

Se sono disponibili meno di quattro giocatori locali, qualsiasi giocatore può selezionare al volo gli avventurieri inattivi.

Oceanhorn: Chronos Dungeon rappresenta un nuovo capitolo nell'universo di Oceanhorn, ambientato 200 anni dopo Oceanhorn 2. Scopri se i nostri eroi saranno in grado di sconfiggere Chronos e cambiare il corso della storia!