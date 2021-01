Mario Kart Tour, il nuovo update ci porta a Berlino

Mario Kart Tour prosegue il suo viaggio intorno al mondo, e con il nuovo aggiornamento ci porta a Berlino, proseguendo con il suo particolare mix di ambientazioni tratte dalla realtà e mappe appartenenti al mondo classico di Mario, in questo caso con il Berlin Tour.

Dopo aver visto dunque Parigi con il Paris Tour e il Giappone con il Tokyo Tour, dopo una lunga sequenza di update più rivolti alle ambientazioni fantastiche di Mario come il Flower Tour, il Peach Tour e il Marine Tour, torniamo dunque in una città "reale", per così dire, con il Berlin Tour.

Il nuovo update è ovviamente ispirato alla capitale tedesca ma si tratta, anche in questo caso, di una reinterpretazione in pieno stile Mario Kart di questa. Come scenari saranno dunque visibili palazzi, monumenti e punti di riferimento classici e ben riconoscibili della città reale di Berlino, ma lo stile grafico resta chiaramente quello del gioco, dunque ben poco realistico.

Il Berlin Tour di Mario Kart Tour avrà inizio il 13 gennaio alle ore 7:00 del mattino dalle nostre parti, mentre per il momento è ancora incorso il New Year's Tour 2021 che andrà avanti proprio fino alla partenza del nuovo aggiornamento, per festeggiare il nuovo anno appena iniziato.