Mario Kart Tour, il Flower Tour è disponibile e si mostra in un trailer

Mario Kart Tour si aggiorna con l'arrivo del Flower Tour, la nuova aggiunta di contenuti per il racing game Nintendo free-to-play su piattaforme mobile che si mostra anche con il trailer riportato qui sopra.

Il Flower Tour è disponibile da questa mattina in Mario Kart Tour e introduce, in particolare, il tracciato di Daisy Hills, che si presenta molto interessante. Come visibile anche nel nuovo video, si tratta di una pista che si snoda all'interno di un'ambientazione rurale, particolarmente gioiosa e solare.

L'atmosfera è insomma a tema con i fiori e con il personaggio di Daisy, che per l'occasione diventa protagonista del tour e si presenta anche in una nuova mise speciale a tema floreale. Oltre alla pista, saranno probabilmente aggiunti ulteriori contenuti ancora da definire per i prossimi giorni.

Mario Kart Tour continua dunque il suo percorso di evoluzione ed espansione, dopo l'Hammer Bro Tour di marzo e l'inserimento della modalità multiplayer avvenuta nello stesso mese, successiva al passaggio del gioco alla versione 2.0 su iOS e Android.

Per saperne di più su Mario Kart Tour vi rimandiamo alla recensione pubblicata a settembre scorso e ancora relativa dunque alla versione iniziale del gioco: il titolo mobile di Nintendo ha piuttosto convinto per alcune basi del gameplay, ma resta piuttosto controverso per la politica applicata alla micro-transazioni, che porta a un certo sbilanciamento del gioco.