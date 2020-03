Mario Kart Tour, arriva l'Hammer Bro Tour con un trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Mario Kart Tour per il lancio odierno dell'Hammer Bro Tour, il quattordicesimo rilasciato da quando è stato lanciato il gioco, segno della grande dedizione messa dalla casa di Mario nel supporto del gioco.

L'Hammer Bro Tour, che terminerà il 7 aprile 2020, è il secondo tour a prendere il nome direttamente da un personaggio. I circuiti del tour sono Donut Plains 1, da Super Mario Kart, e Bowser Castle 2, da Mario Kart: Super Circuit. L'Hammer Bro Tour è quindi anche il primo a inserire un circuito retrò in Mario Kart Tour dai tempi dell'Ice Tour di gennaio. Nemmeno da dire che i personaggi del tour sono gli Hammer Bro, che giganteggiano anche nel filmato (lo potete vedere in testa alla notizia, come sempre).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mario Kart Tour è il primo gioco mobile della serie Mario Kart, non proprio un successo di critica ma un grande successo di pubblico.