Animal Crossing: New Horizons, 500 codici QR per abiti e decorazioni in questo video

Animal Crossing: New Horizons permette di creare le proprie immagini in pixel art, con cui arredare abiti, isola e decorazioni varie. Queste immagini possono poi essere trasformate anche in codici QR, così da permetterne la condivisione con l'intera community: è un po' quello che accadeva anche in Animal Crossing: New Leaf, come vi abbiamo raccontato nella storia della serie di Animal Crossing.

Cosa ne direste di ottenere 500 codici QR da utilizzare su Animal Crossing: New Horizons? Li trovate nel video riportato in calce a questo articolo, vi sarà sufficiente provvedere alla loro scansione per aggiungerli e poi utilizzarli sul nuovo titolo in esclusiva su Nintendo Switch, per creare i vostri abiti e le vostre decorazioni.

Ma come effettuare la scansione dei codici QR su Animal Crossing: New Horizons? Innanzitutto scaricare l'App Online di Nintendo Switch, disponibile su dispositivi iOS e Android gratuitamente. Tra i servizi dedicati a Animal Crossing: New Horizons, troverete a questo punto il Nooklink. Avviate dunque Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch e selezionate il comando "-" (JoyCon sinistro), poi scegliete la voce Impostazioni Nooklink. Adesso i due sistemi sono collegati e potete scansionare i codici QR direttamente dal vostro smartphone, per poi passarli all'interno del gioco. Facile, no?

